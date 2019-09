Wall Street chiusa per il Labor Day

(Teleborsa) - Mercati orfani della borsa di Wall Street, che oggi rimarrà chiusa per la festività del Labor Day.



Le contrattazioni riprendano regolarmente domani mentre gli investitori continuano ad interrogarsi sulle future mosse della Federal Reserve in attesa della diffusione, venerdì 6 settembre, delle statistiche sul mercato del lavoro relative al mese di agosto.



In settimana, si conosceranno anche i dati sul PMI e ISM manifatturiero e servizi.



