21 Aprile 2021

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Ocugen, che tratta in rialzo del 7,61% a 5,94. La startup biotecnologica quotata al Nasdaq ha annunciato i risultati preliminari di efficacia per il vaccino che sta sviluppando assieme a Bharat Biotech, azienda indiana che opera nel campo delle biotecnologie.

Covaxin, questo il nome del preparato, ha dimostrato un'efficacia del 78% contro forme lievi e moderate di Covid-19 e del 100% contro i casi gravi, secondo i dati emersi in una seconda analisi di Fase 3. "Continuiamo a essere entusiasti dei risultati della sperimentazione clinica di fase 3 - ha affermato Shankar Musunuri, amministratore delegato e co-fondatore di Ocugen - Riteniamo che Covaxin possa aiutare a cambiare il corso di questa pandemia prevenendo del 100% i casi gravi di Covid-19, comprese le ospedalizzazioni, nonché limitare in modo significativo la diffusione delle infezioni".

Lo studio clinico di fase 3 di Bharat Biotech ha arruolato 25.800 partecipanti di età compresa tra 18 e 91 anni in India, di cui 2.433 di età superiore a 60 e 4.500 con comorbidità. L'endpoint primario dello studio clinico si basa sul contagio sintomatico (lieve, moderato o grave) confermato dalla PCR con insorgenza almeno 14 giorni dopo la seconda dose. L'efficacia contro l'infezione asintomatica da Covid-19 è stata del 70%, sulla base di un sottogruppo di circa 8.000 partecipanti che hanno visitato il sito dello studio ogni mese per un test PCR.