Wall Street attesa in calo in avvio

(Teleborsa) - Wall Street dovrebbe aprire anche oggi in ribasso, sul persistere di tensioni legate alla guerra commerciale USA-Cina, dopo che Pechino nel corso del weekend ha lanciato nuove accuse a Washington. Una guerra dei dazi che ormai è aperta su due fronti, con una delegazione USA che è stata inviata ora in Messico per trattare.



Il future sul Dow Jones segnala un ribasso dello 0,31% a 24.743 punti, quello sullo S&P 500 dello 0,3% a 2.744 punti e quello sul Nasdaq dello 0,55% a 7.094 punti.



Sul fronte macro, da segnalare il PMI manifatturiero USA in uscita alle ore 15:45 e l'ISM manifatturiero alle 16:00. © RIPRODUZIONE RISERVATA