(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Walgreens Boots Alliance, che tratta in rialzo del 4,86%.Il distributore farmaceutico ha nominato a chief executive Rosalind (Roz) Brewer, l'attuale chief operating officer di Starbucks. Brewer, il prossimo 15 marzo, prenderà il posto di Stefano Pessina che lascia dopo sei anni la carica di chief executive per diventare chairman esecutivo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Walgreens Boots Alliance rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo di Walgreens Boots Alliance sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 54,28 USD. Possibile una discesa fino al bottom 50,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 58,49.