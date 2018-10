Walgreens Boots Alliance festeggia la trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta positiva per Walgreens Boots Alliance, che avanza dell'1,42% grazie alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.Il periodo si è chiuso con una crescita a doppia cifra (+33,6%) dell'utile per azione a 5,05 dollari. Le vendite sono balzate dell'11,3% a 131,5 miliardi.Comparando l'andamento del titolo con lo S&P 100, su base settimanale, si nota che Walgreens Boots Alliance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,62%, rispetto a -5,19% dello S&P 100).Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Walgreens Boots Alliance. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 75,23 dollari USA, con il supporto più immediato individuato in area 70,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 67,85.