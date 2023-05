Vulcano Buono, Dea Capital e Amco prendono il timone: il nuovo piano prepara la vendita dello shopping center

Svolta al Vulcano Buono, la società partenopea fondata da Gianni Punzo, proprietaria dello shopping center di Nola che replica la forma del Vesuvio. Il cda del 15 maggio svoltosi a Napoli davanti al notaio Stefano Santangelo, ha deliberato la terza manovra di ristrutturazione propedeutica a un nuovo assetto azionario con in prospettiva la cessione della struttura.



Cisfi, di proprietà delle banche, di Interporto Campano, di Cis e altri soci, azionista con il 55% di Vulcano Buono, ha rilevato per 2-2,5 milioni da Rebiuild, una scatola controllata da imprenditori, il 45% salendo al 100%. Entro pochi giorni Cisfi passerà sotto il controllo di Dea Agostini e di Amco attraverso la conversione di crediti in un aumento di capitale di circa 7,5 milioni.

Vulcano buono ha una forma circolare, si sviluppa su due piani per una superficie retail di 93 mila metri quadri, Ha un centro commerciale Auchan completato nel 2007 su un progetto dell’architetto Renzo Piano. Vulcano Buono comprende 160 negozi oltre ad un cinema multisala (Ther Spaces) e un hotel (Holiday Inn). Da marzo 2022 manager retail è Multi, società esterna ingaggiata per migliorare la gestione del centro. La società è presieduta da Luciano Cimmino ed è guidata dall’ad Luca Lo Giudice, indicato dalle banche.

Nel corso dell'ultimo cda, come si evince dal verbale, Lo Giudice ha ripercorso le fasi recenti della vita della società. Il 21 giugno 2019 Banco Bpm, Mps, Unicredit, Bnl, Intesa Sanpaolo, Cisfi, Cis Shopping srl. (successivamente fusa per incorporazione in Cisti) e Ceetrus ltaly (ex Gallerie Commerciali Italia spa), allora socio di Vulcano, hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti di Vulcano ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare omologato dal Tribunale di Nola il 26 settembre 2019 e predisposto sulla base di un piano industriale e finanziario approvato dal consiglio di amministrazione di Vulcano per il periodo 2019-2024. «A partire dalla firma dell’accordo di ristrutturazione del 2019, anche in conseguenza della situazione pandemica venutasi a creare nel biennio 2020-2021 e delle enormi ripercussioni negative che la stessa ha avuto sui consumi in generale e sull’andamento dei centri commerciali nello specifico - si legge nel verbale del cda - l’andamento di Vulcano ha fatto registrare scostamenti negativi rispetto alle previsioni del Piano e il patrimonio netto di Vulcano è stato soggetto a una progressiva erosione».

Vulcano e i soci hanno condiviso con le banche creditrici, interessate a massimizzare la conservazione del valore di Vulcano, sotto il profilo sia economico sia finanziario, «l’opportunità di avviare una nuova operazione di risanamento economico e finanziario, atta a superare la nuova situazione di crisi in cui si è venuta a trovare, che preveda l’adozione di un nuovo piano industriale con correlata manovra finanziaria, da implementarsi in 4 anni e con allocazione dei relativi proventi a soddisfazione delle pretese dci creditori, secondo le priorità di pagamento definite».



Al 31 marzo 2023, Vulcano presenta un indebitamento Finanziario verso le banche di 134 milioni, nonché un indebitamento complessivo, per capitale e interessi maturati pari a 13,9 milioni nei confronti di ReBuild, derivante da ciò che residua di plurimi finanziamenti soci originariamente concessi da Ceetrus Italy spa.

Il nuovo piano 2023-2026 è strutturato nella prospettiva della continuità aziendale ed è finalizzato a favorire il miglioramento della redditività di Vulcano, con l’obiettivo di assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e conseguire il risanamento dell’esposizione debitoria anche attraverso la valorizzazione del Centro.

In linea generale, il Piano prevede una continuità diretta per un arco temporale corrispondente a circa quattro anni, nel quale si concentreranno gli sforzi e gli investimenti finalizzati ad accrescere la redditività e l’appetibilità del Centro, alla quale farà seguito, al termine del Piano, una continuità indiretta, attraverso la previsione di dismissione a terzi del compendio aziendale costituito dal Centro e dai relativi contratti. Il Piano è articolato in due distinte “fasi” di intervento, in coerenza con le previsioni della manovra finanziaria.

In particolare:

Fase 1(periodo 2023-2024): l’importo degli interventi residui sono pari a circa 13,2 milioni; la tipologia dei lavori riguarda: esecuzione di interventi di natura tecnica, urgenti e improrogabili, volti a garantire livelli di servizio adeguati, il corretto funzionamento e l’efficientamento energetico della struttura (installazione impianto di videosorveglianza, adeguamento impianti antincendio, relamping, impianto wi-fi pubblico). Il piano di investimento è già in corso con un importo residuo degli interventi da eseguirsi pari a circa 1,6 milioni di euro; sostenimento di capex di riposizionamento per complessivi 11,6 milioni di euro, volte ad aumentare l’appetibilità commerciale del centro e incrementarne conseguentemente il valore; sottoscrizione di un accordo con l’attuale proprietario degli spazi destinati alla piastra alimentare al fine di ottenere la disponibilità di adegua te superfici medio-grandi e di forma regolare da locare a tenant di primo livello (c.d. Top-Tier tenant); gestire in maniera unitaria tutti gli spazi esistenti, evitando sovrapposizioni di attività che creano oggi una concorrenza all’interno del centro commerciale; valorizzare meglio l’intera struttura in previsione della cessione della stessa. Tale azione risulta ad oggi già implementata.



Fase 2 (periodo 2025-2026): l’importo degli interventi è di circa 8,6 milioni di euro; la tipologia dei lavori riguarda: implementazione delle capex di riposizionamento con interventi mirati volti ad ampliare e rafforzare l’offerta nel settore F&B e (ii) attrarre Top-Tier tenant.



Previsto il conferimento a primario operatore del settore, ancora da individuarsi, di un mandato a vendere per l’intera struttura a far data dal 1° gennaio 2024. Quanto ai contenuti della manovra finanziaria, il Piano prevede: il pagamento a ReBuild di un importo pari a circa 2 milioni di euro a valere quale rimborso di parte dell’esposizione finanziaria esistente; la cessione da ReBuild a CISFI dei residui crediti di natura finanziaria pari a nominali 12 milioni; la conversione in SFP da parte del socio CISFI, per un importo di 12 milioni di euro, dell’esposizione finanziaria esistente; il riscadenziamento dell’esposizione residua all’ultimo anno di piano; la maturazione ed il pagamento semestrale di interessi in misura pari all’l% annuo; il rimborso dell’esposizione finanziaria residua al verificarsi della cessione dell’asset o a valere sui rimborsi obbligatori anticipati in ipotesi di eccesso di cassa; la previsione di distribuzione a favore di tutti i creditori finanziari della liquidità residua a valle della cessione dell’asset e successiva liquidazione della Società, nella sola ipotesi in cui residui dell’esposizione finanziaria non rimborsata con rinuncia, ora per allora, per la parte del debito che rimanesse insoddisfatta al fine di consentire la liquidazione in bonis della Società; un meccanismo di rinegoziazione in buona fede al termine del Piano in ipotesi di mancata cessione dell’asset.