(Teleborsa) - La compagnia aerea spagnola Vueling effettuerà quattro voli di andata e ritorno da Londra Gatwick per Roma e Firenze per consentire il rientro degli italiani residenti nel Regno Unito di far ritorno in Italia.



I voli saranno operati il 31 dicembre (da Londra Gatwick a Roma Fiumicino e da Londra Gatwick a Firenze), il 2 gennaio (da Londra Gatwick a Roma Fiumicino) e il 3 gennaio (da Londra Gatwick a Firenze).



Intanto, continua a galoppare il Covid nel Regno Unito, dove ieri si è registrato il record assoluto di nuovi contagi: 41.385 in 24 ore. Con un totale di oltre 2,3 milioni di casi registrati dall'inizio della pandemia, la Gran Bretagna è uno dei Paesi europei più colpiti dalla pandemia.





