(Teleborsa) - Vueling potenzia i voli sui collegamenti da e per l'Italia nel periodo compreso tra il 17 dicembre e il 10 gennaio. Sette i voli diretti, in partenza da Roma Fiumicino per Malaga, Valencia e Siviglia e da Milano Malpensa a Parigi Orly. In aggiunta, Barcellona sarà collegata con Napoli, Torino e Palermo.



Complessivamente saranno 23 le rotte servite direttamente da 12 aeroporti italiani: Roma Fiu micino, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Pisa, Firenze, Catania, Palermo, Torino, Bari e Cagliari.



Dalla sua base di Firenze Vueling opererà voli diretti per Barcellona El Prat, Londra Gatwick, Madrid, Parigi Orly, Palermo e Catania. Da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale di Vueling, alle rotte già attive per Barcellona El Prat, Londra Gatwick e Parigi Orly, si aggiungono Malaga, Valencia e Siviglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA