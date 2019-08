Vueling, incrementati i collegamenti con voli a lungo raggio

(Teleborsa) - La compagnia aerea low cost Vueling punta a rinforzare in maniera imponente i suoi collegamenti a lungo raggio grazie alle nuove alleanze con Etihad Airways, Singapore Airlines, Hainan Airlines e Air China.



Le nuove partnership hanno, come obiettivo, il rafforzamento della loro presenza a Barcellona, Londra presso gli aeroporti di Gatwick e Heathrow, Madrid, Parigi-Orly e Roma-Fiumicino.



La compagnia spagnola vuole dare così uno slancio internazionale alla sua operatività ed estendere i collegamenti in scali importanti come Xi'an e Chongqing (Hainan Airlines), Singapore (Singapore Airlines), Pechino (Air China) e Abu Dhabi (Etihad).



Inoltre è stata raddoppiata la presenza della compagnia presso Roma Fiumicino: il 30% dei voli operati da questo aeroporto sono serviti da compagnie che hanno un accordo di connessione con Vueling. © RIPRODUZIONE RISERVATA