Vueling, assunzioni per più di 100 piloti

(Teleborsa) - Vueling Airlines S.A., compagnia aerea low-cost spagnola, con l'obiettivo di far fronte a future esigenze, avvia un nuovo processo di selezione di co-piloti per le sue basi nazionali e internazionali. La compagnia assumerà nuovi professionisti per supportare e sostenere la crescita prevista entro il 2020.



Si stima che una prima parte del personale selezionato sarà operativo da dicembre. In totale, la compagnia aerea prevede di assumere un centinaio di piloti, i quali saranno identificati attraverso un rigoroso processo di selezione. Una volta selezionati, i piloti seguiranno uno specifico programma di addestramento basato sui più alti standard di sicurezza, con l'obiettivo di formare un team altamente qualificato e dinamico. © RIPRODUZIONE RISERVATA