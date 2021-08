Vroom sotto pressione, pesa downgrade JP Morgan

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Vroom mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti dopo aver incassato un downgrade da JP Morgan. Gli analisti dell'ufficio studi hanno tagliato il target price sul titolo del rivenditore di auto usate su internet a 55 dollari dai 60 dollari indicati in precedenza.



La tendenza ad una settimana di Vroom è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo scenario tecnico di Vroom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,22 USD con area di resistenza individuata a quota 29,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,56.





