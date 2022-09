Voto, campagna elettorale alle battute finali. Bruxelles alla finestra

(Teleborsa) - Campagna elettorale aha chiuso a Piazza del Popolocome prometteGiocava in casa: "Se gli italiani ci daranno la maggioranza – osserva dal palco – faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano, ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli".Sul fronte internazionale, ha sorpreso la tesi del presidente"Putin è caduto in una situazione difficile e drammatica. Dico – ha spiegato l'ex premier nel salotto di Bruno Vespa – che è caduto perchè si è trattata di una missione delle due repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca, ha parlato con tutti, con giornali, tv e ministri del partito, sono andati da lui in delegazione dicendo "Zelensky ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro di noi ed i nostri confini, siamo arrivati a 16mila morti, difendici perchè se non lo fai tu non sappiamo dove potremo arrivare", e Putin è stato spinto ad inventarsi questa operazione speciale".Un risultato, quello del voto in Italia, al quale al quale anche da"Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile,rispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle elezioni in Italia, dato che, è stato fatto notare, tra i candidati vi sono figure vicine a Putin.Nel dibattito, von der Leyen ha sottolineato chenon è mai al sicuro". Parlando delle misure a disposizione dell'Europa per tutelare lo stato di diritto ha citato i casi di Polonia e Ungheria, dove si sono verificati problemi con "l'indipendenza della magistratura" e sulla "corruzione".In particolare, sulÈ interessante vedere la dinamica dei lavori del Consiglio Europeo,. So che a volte siamo lenti e che parliamo molto, ma anche questo è il bello della democrazia. Dunque vedremo come vanno queste elezioni: anche le persone, a cui i governi devono rispondere,