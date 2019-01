© RIPRODUZIONE RISERVATA

I centri per l'impiego della Lombardia potranno contare sui "voting machine" , i tablet comprati dalla Regione per il referendum sull'autonomia del 22 ottobre 2017. Ieri il consiglio regionale ha approvato all'unanimità (66 sì, due non votanti) la mozione del Movimento 5 Stelle che chiede di assegnare ai centriper l'impiego 5 mila tablet attualmente giacenti nei depositi. Gli altri - erano in tutto 24 mila - sono già stati distribuiti alle scuole. L'obiettivo della nuova assegnazione è modernizzare le dotazioni dei centri in vista dell'avvio del reddito di cittadinanza previsto per il prossimo 1 aprile. «In questo modo - ha spiegato la primafirmataria del testo, Monica Forte - si può accompagnare l'utenza negli adempimenti che richiedono l'ausilio di procedure informatiche standardizzate».Le intenzioni e gli obiettivi sono buoni, non è detto però che siano effettivamente realizzabili. Le scuole che nei mesi scorsi hanno già ricevuto i tablet parlano di apparecchiature poco fruibili: troppo grandi e pesanti (molto diversi quindi dai tablet a cui siamo abituati) e con un sistema operativo - Linux - non sempre compatibile con le altre attrezzature già presenti.Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 20,8 milioni di euro.