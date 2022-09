Von der Leyen: «Più flessibilità agli Stati per ridurre il debito. Oggi incontrerò Zelensky»

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà oggi a Kiev insieme alla first lady ucraina Olena Zelenska per «discutere» con il presidente Volodymyr Zelensky come aumentare l'accesso dell'Ucraina al mercato unico Ue e viceversa. Lo dice la stessa von der Leyen, nel suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo.

Ucraina, la guerra cambia. Usa: «Russia in fuga dal nord dopo l'offensiva di Kiev a Kharkiv»

Il discorso sullo Stato dell'Unione della Von der Leyen

«La solidarietà dell'Europa nei confronti dell'Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l'Europa è stata al fianco di Kiev. Con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto e che sono destinate a rimanere». Lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Sulle interferenze degli «autocrati stranieri che prendono di mira i nostri Paesi» Von der Leyen dice: «dobbiamo proteggerci meglio. Per questo motivo presenteremo un 'pacchetto per la Difesa della democrazia». E poi ha aggiunto che con il tetto ai ricavi di aziende che producono elettricità si possono ottenere 140 miliardi di euro e che ci sarà un pacchetto di aiuti alle Pmi.

Fondi russi ai partiti, il Copasir: «Nel dossier ​non ci sono notizie che riguardano l'Italia». Salvini: «Fake news». Meloni: «Mai presi soldi dall'estero»

« Maggiore flessibilità agli Stati per ridurre il debito »

«Gli Stati membri dovrebbero avere maggiore flessibilità sui loro percorsi di riduzione del debito. Ma ci dovrebbe essere una maggiore responsabilità sul rispetto di ciò che abbiamo concordato». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione alla Plenaria dell'Eurocamera. Nella riforma del Patto di stabilità, «dovrebbero esserci regole più semplici che tutti possono seguire», ha sottolineato von der Leyen, indicando la necessità di «aprire lo spazio per investimenti strategici e dare ai mercati finanziari la fiducia di cui hanno bisogno».

We have brought Europe’s inner strength back to the surface.

With unity, solidarity and determination.



My address #SOTEU ↓

https://t.co/P2TQ6IpudK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

L'agonia finanziaria della Russia

«Il settore finanziario della Russia è in agonia. Abbiamo tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti del settore bancario russo. Quasi mille aziende internazionali hanno lasciato il Paese. La produzione di automobili è diminuita di tre quarti rispetto all'anno scorso. L'Aeroflot sta mettendo a terra gli aerei perché non ci sono più pezzi di ricambio. L'esercito russo sta prendendo i chip da lavastoviglie e frigoriferi per riparare il proprio hardware militare», ha sottolineato von der Leyen. «L'industria russa è a pezzi. È il Cremlino che ha messo l'economia russa sulla strada dell'oblio. Questo è il prezzo per la scia di morte e distruzione di Putin», ha rimarcato.