(Teleborsa) - "Sono un'ottimista della tecnologia.. L'Unione europea deve essere capace di fare le sue scelte, basate sui propri valori, rispettando le proprie regole.".Così la presidente della Commissione europea,, ha scritto sul suo profilo Twitter prima di presentare alla stampa a Bruxelles, insieme alla vicepresidentee al commissario responsabile del mercato interno,il, un', una. Sono questi i tre punti chiave dellaIl piano prevede che nel corso dell'anno la, oltre a un, che avranno ", come si legge in una nota della Commissione.L'iniziativa punta ae, in parallelo, prevede anche delleche inseriscano la data economy nell'ambito di manifatturiero, green deal, mobilità e salute. Bruxelles, riporta ancora la nota, intende anche impegnarsi a. Il nostro messaggio collettivo, dopo il lavoro di analisi fatto, è che", ha affermatoin conferenza stampa.". Secondo Bretone la partita più delicata riguarderà "la nostra capacità di gestire un ambiente molto più complesso, dato che questa cifra sulla mole dei dati raddoppierà ogni 18 mesi. Dobbiamo essere molto cauti - ha avvertito Breton - per capire come vengono creati questi dati e come utilizzarli".In particolare, il piano dedica molto spazio anche allrivendicando la posizione dell'Per questo, l'UEche implicano rischi elevati, ma senza che questi creino "inutili fardelli" su altri segmenti che siano meno problematici.