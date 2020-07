© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "", quando "alcuni Stati hanno visto salire alle stelle la disoccupazione giovanile, una caduta senza precedenti degli investimenti pubblici, che ha danneggiato le infrastrutture in modo severo e per molti è stato trauma. Però. Se facciamo le cose giuste possiamo".Lo ha detto la presidente della Commissione europea,, nel suo intervento alla presentazione della presidenza tedesca di turno dell'UE al Parlamento europeo."In alcune parti dell'Unione c'è stato un forte investimento pubblico fin dall'inizio della crisi, le persone hanno potuto mantenere i loro posti di lavoro e il concetto di cassa integrazione è stato attuato su larga scala", ha aggiunto sottolineando come questo "abbia consentito di uscire dalla crisi".Sul piano di rilancio europeo ", nessuno escluso e, se vogliamo uscire più forti da questa crisi, dobbiamo tutti cambiare in meglio: nessuno è esente"."Questo è anche quello che gli europei si aspettano da noi. Gli europei vogliono bere acqua pulita, respirare aria fresca e vedere i loro bambini crescere con la natura. La, la digitalizzazione e la resilienza", ha concluso.