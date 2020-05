© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ledei programmi diai Paesi più colpiti dalla pandemiaPrimo passaggio è l'a sostegno della cassa integrazione nei vari Stati membri che ha visto il, ricevendo il plauso della Presidente della Commissione UEper aiutare i paesi dell'UE più colpiti.", si legge in un tweet sul profilo della Presidente che chiude il suo messaggio con l'hashtag "StrongerTogether" ("più forti insieme").In attesa di capire come andrà l', in programma nel pomeriggio in videoconferenza, lo stesso presidenteha anticipato che i ministri europei delle Finanze hanno già ""."La Commissione ha identificato chiare necessità di investimento e presenterà una proposta nelle prossime settimane", ha aggiunto in un videomessaggio da Lisbona, confermando quanto già detto dal Commissario agli Affari Economici,, sulla complessità della proposta suche "si discute", sottolineando che "Da qui lo slittamento sulla presentazione dal 20 alcome annunciato dal presidente del Parlamento Europeo,, chiarendo che sarà la presidente von der Leyen "a presentare il piano di ricostruzione il 27 maggio in Parlamento, nel corso di una plenaria straordinaria".Altro passaggio infine riguarda ilche ha avuto ilLo strumento, secondo quanto recita un comunicato, si basa sulla già esistente linea di credito precauzionale "Eccl" e prevede che i Paesi eventualmente richiedenti possano, con, diI Paesi che riterranno di attivare questa nuova linea di credito del Mes "saranno soggetti a unadella Commissione europea", secondo quanto recita un comunicato dello stesso Mes.Confermato dunque ilper coprire costi sanitari diretti e indiretti"oltre a quelle standard previste dal semestre europeo".I Paesi potrannoe queste richieste dovranno essere, precisa ancora il comunicato, dal Board of Governors del Mes, che include i ministri delle finanze di tutta l'area euro.