© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'attuale contesto economico e sociale dovuto alla pandemia in tutti gli ecosistemi industriali e la trasformazione dell'industria europea in ottica più verde, digitale e competitiva in un contesto globale in evoluzione. Questi i temi al centro delleLa quarta edizione del più grande evento annuale sull'industria nell'Unione, – fa sapere lain una nota – si svolgerà in formato virtualeDopo un discorso di benvenuto del, laaprirà la conferenza. Prenderanno parte all'evento anche il, i, ie leader dell'industria dell'Ue.Dalla prima edizione del 2017, le Giornate dell'industria dell'Ue – spiega la Commissione – sono diventate la principale piattaforma dell'Ue per un dialogo e una discussione aperti con le parti interessate sulle sfide e sulle opportunità dell'industria. Quest'anno ci si occuperà in particolare deglie del. Sarà organizzato un nuovoper la ripresa sana () per risolvere le sfide più pressanti in materia di sanità intelligente in Europa. Sarà inoltre lanciata una nuova versione migliorata della piattaforma europea di collaborazione tra cluster, che riunirà partner per lavorare a una transizione verde e digitale e alla ripresa economica dell'Europa.