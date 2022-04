Volvo Group, impatto da 390 milioni di euro da Russia in Q1

Venerdì 8 Aprile 2022, 09:30







(Teleborsa) - Volvo Group, gruppo svedese e uno dei più grandi costruttori al mondo di autocarri, autobus e macchinari per l'edilizia, ha comunicato un impatto da 4 miliardi di corone svedesi (circa 390 milioni di euro) nel primo trimestre del 2022 a causa della guerra in Ucraina. Dall'inizio del conflitto e dall'imposizione della sanzioni, il gruppo ha infatti sospeso tutte le vendite, l'assistenza e la produzione in Russia.



Volvo Group ha un patrimonio totale di circa 9 miliardi di corone svedesi relative alla Russia, di cui circa 6 miliardi di corone svedesi sono voci di cassa che potrebbero essere materializzate nei prossimi anni. L'impatto da 4 miliardi di corone svedesi avrà un impatto negativo sul reddito operativo ed è principalmente riferito al segmento dei servizi finanziari. Nel 2021, circa il 3% delle vendite nette del gruppo era attribuibile alla Russia.