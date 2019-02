Volotea, per nuova base in Sardegna recluta 40 assistenti di volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati dal vettore riceverà una convocazione ufficiale via mail, con tutti i dettagli relativi ad orario, luogo e ulteriori indicazioni per poter sostenere il colloquio.La compagnia aerea low cost spagnola, che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa,. Requisito fondamentale per i candidati è la più che buona conoscenza di italiano, inglese e preferibilmente una di terza lingua straniera.Da Cagliari, con Volotea è possibile raggiungere 15 destinazioni, di cui 8 in Italiae 7 all'estero. La compagnia dal suo primo volo nel 2012 ha trasportato più di 20 milioni di passeggeri, totalizzando più di 6,5 milioni di passeggeri nel 2018.Per il 2019, Volotea ha annunciato. La compagnia aerea stima di trasportare più di 7,5 milioni di passeggeri nel 2019., Volotea occupa 1600 dipendenti e nel corso di quest'anno disporrà di una flotta di 34 aeromobili tra. Al momento sono 12 le basi operative:. Queste ultime 3 sono state aperte nel corso del 2018.