Volotea, 4 nuovi collegamenti dall'Aeroporto di Genova

(Teleborsa) - Nuovi collegamenti dall', che due anni fa la compagniaha scelto come quarta base italiana. L'aeroporto ligure, diventato un aeroporto di primaria importanza per la compagnia aerea spagnola, ha inaugurato beverso(ogni mercoledì),(1 volo a settimana ogni mercoledì),(1 frequenza settimanale ogni martedì) e(ogni sabato), per un totale di, 18 delle quali operate in esclusiva.Importante anche il ripristino dei collegamenti verso. Dal 2012, l'aeroporto di Genova ha incrementato la sua offerta totalizzando unnel 2018.Anche il Presidente e Fondatore di Volotea Carlossi è detto "felicissimo di inauguraree ripristinare numerosi destinazioni domestiche. Grazie ai voli disponibili dallo scalo, offriamo i nostri viaggiatori un ventaglio di destinazioni che spazia dalle rotte domestiche a voli vero l'estero. E siamo fieri – conclude Muñoz – didel territorio della Liguria"."La lista delle destinazioni è davvero lunga, grazie a, che risponde alle esigenze più disparate" dichiara Paolo, Presidente dell'che continua dicendo di "contare molto sul nuovo collegamento tra lae il terminal del, che porterebbe a scegliere sempre più liguri l'Aeroporto di Genova come scalo di partenza, visto che ora è ancora più facile collegarsi. Siamo davvero grati allaper la fiducia riposta nel nostro mercato".