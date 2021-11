Volocity, De Bernardi (Atlantia): "Innovazione e sostenibilità parole d'ordine per il Gruppo"

(Teleborsa) - Si può ammirare in questi giorni in piazza San Silvestro, a Roma, Volocity, il taxi volante sviluppato da Volocopter e scelto da AdR e dalla sua controllante Atlantia per il collegamento dell'aeroporto di Fiumicino con la Capitale. Una espressione concreta di innovazione e sostenibilità, che rappresentano anche il fil rouge dell'azione e degli investimenti di Atlantia. Ne ha parlato Elisabetta De Bernardi, Investment Director Europe della Holding.

"Innovazione e sostenibilità sono le parole d'ordine per Atlantia, come noi vediamo la nuova mobilità", ha spiegato la responsabile degli investimenti del Gruppo, aggiungendo "come investitore, possiamo favorire, costruire, questo nuovo mercato, in modo da ridurre le emissioni ed andare verso un mondo più sostenibile".

"I, sia gli aeroporti di Roma sia gli aeroporti di Nizza - ha sottolineato la manager - hanno preso l'impegno a diventareed hanno ottenuto laà. Siamo molto orgogliosi, perché nel mondo ci sono solo 8 aeroporti a questo livello e di questi 5 sono parte del nostro portafoglio, a dimostrazione di une più sostenibile".

A proposito della scelta di Volocopter quale partner dell'iniziativa, De Bernardi ha detto "quando ci hanno proposto Volocopter abbiamo visto veramente un modo per sviluppare rapidamente questa nuova mobilità. Volocopter è, fra i diversi operatori che stanno sviluppando veicoli a decollo e atterraggio verticale, quello più avanzato nel processo di certificazione. Stanno lavorando con l'EASA in modo da esser pronti per questo lancio commerciale nel 2024".