(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un% sulla Borsa di Francoforte, attestandosi a 169. Il balzo è arrivato in seguito a indiscrezioni secondo le quali l'azienda tedesca starebbe valuando la, in un'operazione che creerebbe valore alla controllante Volkswagen.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di unacon resistenza vista a quota 172,7 e successiva a 182,1. Supporto a 163,2.La quotazione di Porsche potrebbe aver luogo il, secondo quanto riporta Bloomberg, anche se non è stato deciso un calendario preciso. Volkswagen prevede di mantenere una quota di maggioranza nella IPO del marchio.In seguito alla notizia è in grande rialzo anche Porsche SE, ovvero ladell'omonima famiglia e principale azionista di Volkswagen. Il titolo estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 63,5, in rialzo del 5,41%.