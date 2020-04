Volkswagen ritira outlook 2020. Ricavi giù dell'8%

(Teleborsa) - Ritiro della guidance 2020 anche per la Volkswagen, che subisce le ripercussioni della crisi dell'auto, a causa della pandemia di coronavirus.



Le misure di lockdown che hanno causato il blocco delle attività ed un drastico calo della domanda, hanno avuto impatti significativi sui risultati del 1° trimestre, provocando una contrazione dei ricavi dell'8% a 55 miliardi di euro, un utile operativo di 0,9 miliardi ed un margine sulle vendite attorno all'1,6%. Le turbolenze sui mercati delle materie prime e le oscillazioni dei mercati vlaitari hanno avuto un impatto negativo sul risultato del primo trimestre stimabile in 1,3 miliardi.



Volkswagen annuncia quindi che l'outlook per l'intero anno "non potrà essere realizzato" e che non è possibile determinare quando potrà formulare nuove prospettive per l'intero anno.