© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il gruppo Volkswagen, primo al mondo per vendite, rischia unache ilnei suoi confronti, con l'obiettivo di ottenere unaanticipata del suo, in scadenza nel 2023.Il gruppo sta ora convocando il suoper discutere la richiesta di Diess, mentre il presidente della Volkswagen Hans Dietersta cercando di evitare uno scontro tra i leader sindacali e Diess rinviando le discussioni su un'estensione del contratto, secondo quanto riferisce Reuters.Diess si sarebbe stancato dell'ai suoi sforzi per riformare il gruppo, anche per il fatto che i rappresentati delle maestranze bloccano i tagli ai costi. Ciò deriva anche dalla particolare composizione dell'organo: icontrollano metà dei seggi nel consiglio di amministrazione e i politici locali hanno una quota di voto del 20%.