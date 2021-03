17 Marzo 2021

(Teleborsa) - Volkswagen prevede, per il 2021, un forte aumento delle consegne e una crescita significativa dei ricavi delle vendite anno su anno. In termini di ritorno operativo sulle vendite, Volkswagen punta a un target compreso tra il 3 e il 4%. "Nonostante le battute d'arresto causate dalla pandemia, continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di margine del 6% nel 2023", ha detto il CFO della società, Alexander Seitz.

L'annuncio di queste previsioni ha fatto continuare il rally del titolo, che a Francoforte scambia a 218,5, in aumento del 5,10%. Dall'inizio dell'anno le azioni del gruppo tedesco hanno guadagnato oltre il 42%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 221,3 e successiva a 229,6. Supporto a 213,1.

Volkswagen ha annunciato che prevede di consegnare più di 450.000 auto elettrificate quest'anno, più del doppio rispetto all'anno precedente. La società ha inoltre detto che stima investimenti futuri per 16 miliardi di euro in elettrificazione e digitalizzazione entro il 2025.