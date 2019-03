Volkswagen, l'automazione brucerà fino a 7mila posti di lavoro in 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aumentano gli investimenti ma diminuisce il personale. Per il quinquennio 2019-2023,ha annunciato unLe misure incluse nel programma comprendono la riduzione della complessità e l'ottimizzazione dei costi dei materiali. Novità che, secondo, "permetteranno al marchio di raggiungere un livello di rendimento competitivo del 6% nel 2022".Ma se, da un lato, la trasformazione prevede,rispetto a quanto inizialmente prospettato – dall'altro l'automazione dei compiti di routine comporterà unaUn taglio che il marchio di punta del gruppo tedesco conta di assorbire attraversoLa società ha, tuttavia, assicurato che rispetterà le tutele sull'organico previste dagli accordi sindacali almeno fino al 2025. Parallelamente saranno creatie, in particolare, nei campi dell'architettura elettronica e del software."Aumenteremo significativamente il ritmo della nostra trasformazione", ha affermato ilevidenziando che la casa automobilistica punta a rendersi quanto prima "adatta per l'era elettrica e digitale". Il Gruppo ha manifestato l'intenzione di introdurre complessivamente, venti in più rispetto ai programmi originali.Per quanto riguarda i, a febbraio su base annua si osserva un. A crescere sono però le quote di mercato del marchio in