Volkswagen, Herbert Diess lascia. Oliver Blume nuovo Chairman

Venerdì 22 Luglio 2022, 20:00







(Teleborsa) - Il Supervisory Board di Volkswagen ha nominato Oliver Blume nuovo Chairman del gruppo. Assumerà la carica con decorrenza 1 settembre 2022, affiancando a ciò il ruolo di Chairman di Porsche e proseguendo in quest'ultima veste anche dopo un'eventuale IPO. Herbert Diess si dimetterà contestualmente dalla carica di Chairman, "di comune accordo".



La sua partenza, tre anni prima della scadenza del suo contratto nel 2025, arriva dopo un mandato di quattro anni in cui ha spinto la strategia di elettrificazione del gruppo automobilistico tedesco e si è scontrato ripetutamente con sindacati e consiglio di amministrazione.



Oliver Blume è entrato a far parte del gruppo Volkswagen nel 1994 e, da allora, ha ricoperto incarichi dirigenziali per i marchi Audi, Seat, Volkswagen e Porsche. È presidente del consiglio di amministrazione di Porsche dal 2015 e membro del consiglio di amministrazione del gruppo dal 2018.



Il Supervisory Board ha anche deliberato che il Group CFO Arno Antlitz assumerà inoltre la carica di COO e assisterà così Blume nelle operazioni quotidiane.