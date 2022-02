Volkswagen è in "colloqui avanzati" per potenziale IPO Porsche

(Teleborsa) - Volkswagen ha detto di essere in una fase di "colloqui avanzati" con Porsche Automobil Holding SE in merito a una potenziale IPO del marchio automobilistico di lusso. "A tal fine, Volkswagen e Porsche (la holding dell'intero gruppo, ndr) hanno negoziato un accordo quadro che dovrebbe costituire la base per ulteriori passaggi nella preparazione di una potenziale IPO", si legge in una breve nota della casa automobilistica tedesca. La conclusione dell'accordo quadro è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza di Volkswagen e viene sottolineato che "non è stata ancora presa una decisione definitiva". La questione "è attualmente aperta e dipende dall'approvazione dei consigli di amministrazione di entrambe le parti", viene infine aggiunto.

Porsche SE, che possiede il 31,4% di Volkswagen e ha il 53,3% dei diritti di voto, ha affermato in una dichiarazione separata che una transazione potrebbe includere l'acquisto di azioni ordinarie di Porsche AG, che conferiscono diritti di voto al titolare.

Dopo la diffusione degli aggiornamenti, le azioni dei due titoli sono balzati sulla borsa di Francoforte. Spicca il volo Volkswagen, che si attesta a 191, con un aumento del 9,14%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 199,8 e successiva a quota 224,5. Supporto a 175,1. Allunga il passo Porsche, che si attesta a 91,96, con un aumento del 12,75%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 97,6 e successiva a quota 112,5. Supporto a 82,68.