(Teleborsa) - Il Canada ha condannato Volkswagen al pagamento di una multa da 196,5 milioni di dollari canadesi (pari a 135 milioni di euro) per il capitolo Dieselgate.



La sanzione da parte del governo canadese arriva dopo l'ammissione di colpa da parte della casa automobilistica tedesca. Per effetto delle emissioni nocive, non rivelate dal software truccato, Volkswagen ha violato ben 60 norme canadesi sull'ambiente. La viollazione ha riguardato 128 mila veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA