Volkswagen, aumentano gli investimenti in elettrificazione e digitalizzazione

(Teleborsa) - Il Gruppo Volkswagen non sarà più un produttore di veicoli, ma più propriamente un'azienda digitale di mobilità. È la stesso gruppo tedesco ha confermare il proprio processo di trasformazione con l'annuncio dell'aumento degli investimenti per le tecnologie future: come definito nel Planning Round 69, il Gruppo destinerà circa 73 miliardi di euro a elettrificazione, ibridizzazione e digitalizzazione nei prossimi cinque anni.

Gli investimenti in capitali e in ricerca e sviluppo per le tecnologie del futuro cresceranno dal 40% al 50% dei 150 miliardi di euro totali, la quota dedicata alla digitalizzazione raddoppierà entro la metà del decennio, arrivando a 27 miliardi di euro, mentre circa 35 miliardi di euro saranno destinati ai veicoli elettrici, e altri 11 sono per lo sviluppo di versioni ibride di modelli esistenti.

"Avendo intrapreso per tempo la strada per un futuro elettrico nel Gruppo Volkswagen, siamo ora un riferimento a livello globale con le nostre piattaforme elettriche e un'ampia gamma di veicoli a batteria - ha dichiarato Herbert Diess, Amministratore Delegato del Gruppo Volkswagen - Nei prossimi anni sarà cruciale anche raggiungere una posizione di spicco per quanto riguarda i software delle vetture, in modo da soddisfare le esigenze delle persone, di una mobilità futura individuale, sostenibile e completamente connessa. A tal fine abbiamo raddoppiato gli investimenti nella digitalizzazione".

Il piano di Volkswagen si basa sull'aspettativa che l'economia globale registri una crescita moderata nei prossimi cinque anni e sulla capacità del Gruppo di ottimizzare il proprio portfolio di prodotti. Varianti di modello, combinazioni motore-trasmissione e funzionalità meno richieste saranno semplificati per ridurre la complessità e aumentare l'efficienza della gamma.

Gli investimenti in elettrificazione e ricerca e sviluppo si tradurranno anche nella creazioni di nuovi veicoli green. Nei prossimi dieci anni, Volkswagen prevede di lanciare circa 70 modelli completamente elettrici. Circa 20 di questi sono già in produzione e ne seguiranno altri 50. In aggiunta vanno considerati circa 60 modelli ibridi entro la fine del decennio, di cui poco più della metà sono già stati prodotti. Il Planning Round prevede la produzione di circa 26 milioni di vetture puramente elettriche e 7 milioni di veicoli ibridi entro il 2030.

