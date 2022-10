Volkswagen "allena" i brand per confronto con mercati e potenziali IPO

(Teleborsa) - Volkswagen, gruppo automobilistico tedesco,. Lo ha affermato l'amministrato delegato Oliver Blume in un'intervista al giornale tedesco Handelsblatt, senza commentare se fossero previste ulteriori quotazioni dopo quella di Porsche del mese scorso.Il gruppo controllaprovenienti da cinque paesi europei: Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche e Ducati. A questi si aggiungonocome, il ramo lanciato lo scorso giugno e dedicato alla produzione di celle di batterie per le auto elettriche del gruppo. Secondo speculazioni di mercato, sarebbero Audi e PowerCo i più interessanti per una IPO.Con l'aiuto di un team bancario, gli amministratori delegati e i funzionari finanziari di ciascun marchio stanno, ha affermato Blume, con i risultati di questi "allenamenti" che saranno presentati in un Capital markets day l'anno prossimo."Dovrebbe essere inteso come una sessione di allenamento - ha detto Blume - All'interno del Gruppo Volkswagen avverto una chiara motivazione a dare maggiore rilevanza ai mercati dei capitali". "I marchi ci danno l'opportunità di presentare il gruppo in modo molto più attraente per gli investitori", ha aggiunto, sottolineando che".