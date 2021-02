© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la Banca Popolare dell'Alto Adige, ha chiuso il 2020 con un risultato della gestione operativa pari a 105,6 milioni di euro, in crescita del 12% sui 94 milioni di fine 2019. Ciò porta l', di cui 10 registrati nel secondo semestre e 6 nel primo semestre dell'anno. Il cost/income ratio è al 60,2% nei 12 mesi del 2020, nonostante l'impatto della pandemia, rispetto al 63,1% del 2019.La banca ha erogato, ha raggiunto un totale attivo 11,6 miliardi, e ha incrementato anche ladalla clientela da 7,6 miliardi di euro a 8,1 miliardi di euro. Anche la, al netto delle azioni banca, ha avuto una evoluzione positiva nell'anno raggiungendo i 3,6 miliardi, in crescita del 12,6% rispetto ai 3,2 miliardi di fine 2019, spinta dall'incremento della componente dei fondi comuni di investimento e assicurazioni vita. Ihanno superato quotaLa patrimonializzazione, sottolinea l'istituto altoatesino, è stata rafforzata organicamente di circa il 2% in corso d'anno e largamente superiore ai requisiti ed alle aspettative della vigilanza, con il(12,7% nel 2019) ed il Total Capital Ratio al 17,1% (14,9% nel 2019)."Volksbank ha reagito all'incertezza dello scenario socioeconomico ed al cambio di guida rafforzando gli attivi e generando utili solidi e sostenibili, con tutti e quattro i trimestriin utile", ha commentato il"Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea, come raccomandato dalla Vigilanza bancaria europea e italiana al fine di superare la crisi Covid-19, di. Tale scelta contribuirà ad accrescere il patrimonio netto degli azionisti, che alla fine dell'esercizio 2020 risulta pari a 764 milioni di euro, corrispondenti a 15,4 euro per azione", ha aggiunto.