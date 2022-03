Volksbank, CdA propone dividendo di 0,60 euro per azione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della banca altoatesina Volksbank ha deliberato l'importo del dividendo, pari a 0,60 euro per azione, da proporre all'assemblea ordinaria, che è in corso di convocazione per il prossimo 31 marzo 2022. La decisione è supportata dai risultati positivi registrati dalla banca nel 2021, tra cui spicca l'utile di esercizio di oltre 70 milioni di euro e un CET1 cresciuto al 15,7%, secondo quanto già comunicato l'11 febbraio. "Con questa delibera del consiglio di amministrazione verrà proposta la distribuzione di circa 30 milioni di euro in dividendi. I risultati registrati nel 2021, che sono più che in linea con il Piano industriale, confermano la capacità di Volksbank di generare utile e di creare valore per gli azionisti", ha affermato il presidente Lukas Ladurner

L'assemblea 2022 si occuperà, tra le altre cose, di: approvare le politiche di remunerazione di gruppo 2022 e ricevere l'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione approvate nel 2021; nominare il collegio sindacale e fissarne il compenso per il triennio 2022-2024; determinare la composizione quantitativa del CdA in vista del rinnovo previsto nel 2023, e deliberare il Regolamento sul limite al cumulo degli incarichi detenibili contemporaneamente da ogni amministratore.