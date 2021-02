© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A fronte di un'emergenza sanitaria che si prolunga e della possibilità che non venga raggiunto il target di vaccinazioni entro l'estate, compito delleè cercare diLo ha affermato il, in occasione del webinar di ACI Europe "Covid-tested flights. The way forward - Aeroporti di Roma"."Questo è il motivo per cuied, a fronte di risultati veramente incoraggianti, contattato le autorità per cercare diad altre realtà italiane", ha sottolineato Quaranta, parlando della sperimentazione dei voli Covid-tested.Auspicando che questo, coinvolgendo il, il direttore dell'ENAC ha affermato che questo è "l'unica via per mettere i passeggeri in sicurezza e ripristinare la normalità, dal momento che non sappiamo quanto durerà la pandemia e quando sarà effettiva la copertura vaccinale".