Vola il costo medio dell'energia in Italia, a 740 euro/Mwh

Lunedì 29 Agosto 2022, 12:15







(Teleborsa) - Prosegue senza sosta l'ascesa dei prezzi dell'elettricità alla borsa elettrica che oggi tocca il record d'agosto. Sale, infatti, a 740 euro al MWh il costo medio fissato per oggi in Italia.



Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (GME) che indica un massimo orario di 867,28 euro e un minimo di 688,24 euro.



Il prezzo dell'energia odierno è il dato più alto del mese, con un rialzo rispetto al record registrato venerdì quando il prezzo d'acquisto era fissato a 718,71 euro per MWh.