Vola HP dopo ingresso Warren Buffett nell'azionariato

Giovedì 7 Aprile 2022, 19:15







(Teleborsa) - Spicca il volo Hp Inc, che si attesta a 40,41 dollari per azione , con un aumento del 15,75%. Il titolo beneficia del fatto che Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, ha rivelato di aver acquistato quasi 121 milioni di azioni di HP, multinazionale statunitense dell'informatica attiva sia nel mercato dei computer e delle stampanti. "Berkshire Hathaway è uno degli investitori più rispettati al mondo e gli diamo il benvenuto come investitore in HP", si è limitato a dire un portavoce di HP.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 41,69 e successiva a quota 44,46. Supporto a 38,92.