Vola Bed Bath & Beyond dopo indiscrezione WSJ su accordo di finanziamento

(Teleborsa) -per Bed Bath & Beyond, catena statunitense di prodotti per la casa, sulla notizia che. L'indiscrezione è stata rilanciata dal Wall Street Journal, che tuttavia non ha fornito dettagli sulla dimensione e sulla la struttura dell'accordo di prestito. La società aveva segnalato sforzi per ottimizzare la liquidità e l'inventario, dopo alcuniBed Bath & Beyond, uno dei cosiddetti "meme stock", avevanella prima parte di agosto, spinta dalla speculazioni dei piccoli investitori che si coordinano online. Il titolo ha poi subito unadopo che Ryan Cohen ha rivelato di aver venduto la sua partecipazione del 9,8%. Il co-fondatore di Chewy e presidente di GameStop aveva acquisito a marzo una quota rilevante per spingere la società a esplorare alternative strategiche, inclusa una potenziale vendita.Spicca il volo Bed Bath & Beyond, che si attesta a 9,99, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 11,36 e successiva a quota 13,49. Supporto a 9,23.