Vodafone vede pressione su ricavi 4° trimestre, meglio mercati Italia e Spagna

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso l'ultimo trimestre del 2018 rivelando una, anche se si è registrata una certa, per effetto dellaVodafone ha dunquper l'anno fiscale 2018/2019, che si chiuderà il 31 marzo 2019, ribadendo una stima died undi euro.I numeri evidenziano unrispetto agli 11,8 miliardi precedenti, laddove l'Europa ha registrato un calo del 5,6% e il resto del mondo dell'11,1%., considerati su base organica, mostrano una stabilizzazione (+0,1%) per 9,8 miliardi. Qui, ilha contribuito con un, mentre l'ha fatto peggio, anche se il dato è in linea con la performance del secondo trimestre, grazie al miglioramento del trend finanziario e della base clienti in Italia, alla forte crescita del retail in Germania, alla riduzione del churn in Spagna e alla solida performance in Regno Unito."Abbiamo goduto di unaeccetto l'Africa", ha spiegato il CEO, definendo però