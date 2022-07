Vodafone: un altro trimestre in crescita, confermata guidance esercizio

(Teleborsa) - Il Gruppo Vodafone ha chiuso il trimestre al 30 giugno 2022, il primo dell'esercizio fiscale 2023, con ricavi da servizi in crescita del 2,5%, in accelerazione rispetto al 2% del trimestre precedente. I ricavi sono cresciuti complessivamente dell'1,6% nel trimestre (+2,7% la crescita organica), aggiungendo gli altri ricavi diversi dai servizi.

Molto bene il business in Europa, grazie all'accelerazione del mercato del Regno Unito, mentre la Germania ha scontato gli effetti del Telecommunication Act. I ricavi medi (ARPU) dei clienti mobili in Europa risultano in aumento dello 0,7% su base annua. Molto bene il business mobile con 215mila contratti in più.

"Abbiamo operato in linea con le nostre aspettative, realizzando un altro trimestre di crescita sia in Europa che in Africa e abbiamo assistito a un'accelerazione della crescita del business", ha commentato il Ceo del Gruppo Nick Read, aggiungendo "sebbene non siamo immuni dalle attuali sfide macroeconomiche, siamo sulla buona strada per fornire risultati finanziari per l'anno in linea con la nostra guidance".

Vodafone aveva già indicato che l'EBITDAaL rettificato a fine esercizio 2023 dovrebbe essere compreso tra 15 e 15,5 miliardi di euro ed Free Cash Flow rettificato attestarsi a circa 5,3 miliardi di euro