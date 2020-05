Vodafone TV, sulla piattaforma da oggi disponibile Prime Video di Amazon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande novità in arrivo per i clienti Vodafone: l'appper permettere a tutti i clienti di vedere i contenuti in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box. Inoltre, iVodafone TV riceverannoofferti da Vodafone.In questo modo i clienti Vodafone avranno a disposizione i, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale, accessibili con latramite un'. E con la funzioneil titolo scelto è reso, selezionato tra le migliaia di contenuti presenti nelle app di Prime Video, Netflix, NOW TV, Infinity e CHILI. Tutto con un'esperienza di visione unica garantita da tutta la, offerti da Vodafone, per usufruire di tutti vantaggi dei clienti Prime, quali spedizioni illimitate su milioni di prodotti disponibili sulla piattaforma di eCommerce, offerte e sconti esclusivi, e intrattenimento. Amazon Prime è stato infatti ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 150 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso. In Italia il servizio includecon Prime Video,, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con, accesso illimitato a centinaia dicon Prime Reading,senza costi aggiuntivi cone altro ancora.