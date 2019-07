Vodafone, TIM e INWIT brindano all'accordo anche in Borsa

(Teleborsa) - Vodafone e TIM corrono in Borsa oggi, dopo l'annuncio dell'accordo per la condivisione delle infrastrutture di rete mobile. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio dalle società coinvolte: Vodafone, TIM ed INWIT titolare delle torri Telecom.



Vodafone sfiora un rialzo del 10% a Londra, complice anche la pubblicazione dei risultati trimestrali e l'annuncio dell'avvio dle roaming per il 5G in cinque Paesi europei.



TIM avanza del 4,29% a Milano, mentre la controllata INWIT, coinvolta nella maxi operazione torri, segna una plusvalenza del 4,11%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA