Vodafone sarà il primo operatore europeo a offrire Facebook Watch nell'offerta della Vodafone TV

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:00

(Teleborsa) - Vodafone aggiungerà Facebook Watch a Vodafone TV in Europa, diventando il primo operatore di pay-TV nella regione ad offrire il servizio sui suoi set-top box. Facebook Watch consentirà agli abbonati di Vodafone TV di scoprire e connettersi con i video che amano, aprendo una delle più grandi librerie al mondo di contenuti con e senza script, provenienti da un ecosistema diversificato di partner, editori e singoli creatori, comprese le emittenti nazionali. La programmazione spazia dalle notizie e dall'intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, insieme ai contenuti generati da celebrità e influencer. Attraverso Facebook Watch gli appassionati di sport possono anche accedere ai contenuti live e on demand di alcune delle principali competizioni, nonché delle loro squadre e giocatori preferiti.

Gli abbonati a Vodafone TV potranno anche accedere a materiale da Facebook Originals, come il programma di chat Red Table Talk, il reality Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, l'incarnazione televisiva dell'acclamato blog fotografico.

"Vodafone si impegna a fornire ai suoi 22 milioni di clienti televisivi in ??tutta Europa la più ampia gamma di contenuti entusiasmanti, divertenti e coinvolgenti e ora stiamo consentendo loro di connettersi ai video che amano guardare tramite la piattaforma Facebook – ha affermato Alex Froment -Curtil, Direttore Commerciale del Gruppo Vodafone – Sono davvero entusiasta che Vodafone, una delle principali piattaforme di contenuti video in Europa, stia ampliando ulteriormente la sua ricca e diversificata gamma di programmi TV con Facebook Watch".

Facebook Watch sarà disponibile per gli abbonati a Vodafone TV dal prossimo mese in Germania, Italia, Repubblica Ceca, Portogallo e Grecia. Altri mercati europei saranno annunciati prossimamente. Gli abbonati potranno accedere al servizio tramite il proprio set-top box Vodafone.