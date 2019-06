Vodafone prima in Italia ad accendere il 5G in 5 città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -coni 28 comuni dell'area metropolitana,i.la compagnia di Tlc prevede di raggiungere lee le principaliVodafone offrirà ilha dichiarato, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, ricordando che il 5G aggiungerà "servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business"., ha affermato.Il 5G rappresenta la sintesi e la naturalecon performance senza precedenti,di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps. Una rete, con efficienza spettrale 5 volte superiore alle attuali tecnologie, per offrire servizi immersivi al singolo e soluzioni più efficienti ed evolute per le aziende e per le amministrazioni pubbliche.Grazie ai continui investimenti di Vodafone, la nuova generazione di rete che integra tutte le più avanzate tecnologie, progettata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Vodafone e frutto del lavoro didi eccellenza aLa Giga Network 5G porta ai clienti Vodafone alcuniper navigare, scaricare e condividere contenuti con una velocità senza precedenti;per connettere tutti i dispositivi tra loro;per chiamare e navigare contemporaneamente con chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi;per avere sempre il massimo della stabilità del servizio;per mantenere al sicuro dati e navigazione da ogni minaccia informatica.I clienti Vodafone potranno scegliere tradisponibili nei negozi Vodafone:Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito),V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito),Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno). Per i clienti Consumer ilsenza costi aggiuntivi per le offerte 5G Ready già sul mercato. Per i clienti Consumer che non hanno un piano abilitato al 5G sarà disponibile l'opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese (primo mese gratuito). Per i clienti Business, che da aprile possono beneficiare di nuovi servizi per essere AlwaysOnBusiness, dal 16 giugno saranno disponibili i piani Black già abilitati al 5G, mentre i piani Red potranno essere abilitati al 5G al costo di 5 euro al mese.Alla conferenza stampa per l'annuncio del 5G, Teleborsa ha intervistato, che ha parlato degli innumerevoli vantaggi della nuova rete e dei dispositivi abilitati in fase di lancio dei nuovi servizi."Per noi è un giorno importante perché accendiamo il 5G che è una tecnologia in grande discontinuità con il 4G in 5 città in Italia: Milano, Torino, Bologna Roma e Napoli. L'accendiamo per, siamoed è importante perché il 5G darà la possibilità diper quanto riguarda i servizi di comunicazione. E' l'era deiper i consumatori, deiper quanto riguarda le filiere produttive di servizi. Darà quindi l'opportunità dia, dei servizi e questo è molto importante comedel Paese grazie a questa nuova infrastruttura"."I telefoni disponibili già oggi - io ne ho già uno qua - sono. Sono per ora gli unici telefoni. Come successo per il 4G ci aspettiamo chesulla nostra rete 5G e saremo quindiin grado di offrire unadi telefoni a tutto il mercato, anche adi quelli dei top di gamma che abbiamo oggi. Questo è successo per il 4G e succederà molto velocemente anche per il 5G".