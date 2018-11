Vodafone presenta 12 progetti 5G della sperimentazione di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ricordiamo che l'azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa - che si è recentemente aggiudicata blocchi di frequenze in tutte le bande disponibili nell'ambito dell'asta 5G indetta dal Mise - è capofila della sperimentazione 5G a Milano e area metropolitana, con l'obiettivo di coprire l'80% della popolazione entro dicembre 2018.In occasione dell'evento "" dedicato a partner, start up e imprese coinvolte nella sperimentazione 5G a Milano,"Il nostro obiettivo è quello di trasformare Milano nella capitale europea del 5G – afferma, Direttore Programma 5G di Vodafone Italia. La sperimentazione 5G sull'area metropolitana, con cui siamo partititi meno di un anno fa, rappresenta per noi un vero e proprio "laboratorio" di innovazione aperta: lavoriamo ogni giorno con i nostri partner per realizzare 41 use case, servizi e applicazioni di nuova generazione entro il 2019. Per accelerare l'implementazione di questi progetti, abbiamo già acceso oltre 50 antenne 5G sul territorio di Milano in luoghi strategici per lo sviluppo delle singole applicazioni e per fornire la necessaria copertura ai servizi in mobilità. Oggi, con la presentazione durante il primo Vodafone 5G Experience Day di 12 use case, abbiamo voluto mostrare dal vivo la portata rivoluzionaria del 5G in settori fondamentali per lo sviluppo dell'intero sistema Paese quali la sanità, la sicurezza, l'industria manifatturiera, l'education e il turismo".I partner industriali e istituzionali della sperimentazione guidata da Vodafone sono 38, in tutti i settori e ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.Il Politecnico di Milano è partner strategico della sperimentazione, impegnato nello sviluppo di circa metà dei servizi.Collaborano al progetto altri due centri di ricerca e università italiane (), importanti partner tecnologici (), leader di settore in vari ambiti industriali (, FCA,, Pirelli,, ENI,), due primari ospedali italiani (), alcune eccellenti startup e piccole imprese innovative (). Molto importante anche il supporto di alcune istituzioni locali, aziende municipalizzate e altre imprese: Regione Lombardia, Polizia Locale di Milano, AMAT, ATM, ACI Vallelunga, Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, Touring Club Italiano, CREA, AWS e Siemens. E' stata, inoltre, realizzata una cabina di regia che coinvolge anche il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano.In particolare si parla di