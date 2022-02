Vodafone premiata da Altroconsumo per velocità e qualità rete 4G nel 2021

(Teleborsa) - Vodafone è stata identificata quale miglior operatore di rete mobile 4G in Italia per il 2021, secondo la classifica sulla qualità della rete mobile stilata da Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia. Una classifica che l'associazione determina in base ai risultati dell'utilizzo dell'app CheBanda, con la quale gli utenti possono misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore condividendo con Altroconsumo l'informazione.

Il punteggio di 26.646 punti assegnato a Vodafone testimonia l'esperienza di utilizzo concreta degli utenti, che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio.



La compagnia telefonica infatti vanta la rete più veloce (pari a 39.9Mbps mìin media in download) ed anche la qualità navigazione e di visione in streaming ottimali: l'84% di campioni eccellenti nell'apertura di pagine internet (tempo di apertura inferiore ai 3 secondi) e il 48% di campioni eccellenti nell'apertura di filmati streaming video (tempo di inizio inferiore ai 2 secondi).

La sua posizione è forte in tutte le regioni, con picchi di velocità di download in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e altre regioni. La valutazione effettuata nelle principali optto città italiane, dimostra che l'azienda mostra la miglior velocità su sei delle otto città del campione.

I test in 5G sulla rete Vodafone mostrano una velocità in download quattro volte superiore rispetto al 4G e una latenza più che dimezzata rispetto al 4G.

La capacità della rete Vodafone di offrire la migliore mobile user experience, dunque, viene premiata ancora una volta e a breve distanza dal riconoscimento di Open Signal, che ha assegnato all'azienda sei riconoscimenti su sette per la qualità dell'esperienza di rete mobile degli utenti, e di Tutela, società indipendente di dati crowdsourcing, che riconosce in Vodafone l'operatore che offre la miglior esperienza mobile complessiva in Italia.