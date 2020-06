© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà lache riparte dairiappropriandosi della città, a scandire la fase dellanon solo nel capoluogo lombardoParte oggi, venerdì 27 giugno, l'iniziativa - dalanche- dellachela città con un lungo weekend di concerti neidi Milano. Il ciclotitolo quanto mai evocativopresenta venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020ogni sera alle ore 19.30 conQuesta sera dala dimora storica in corso Magenta che ospita la Vigna di Leonardo, sarà trasmesso ildi unimpegnati con musiche di Mozart; sabato dalun gruppo di Ottoni esegue un accattivante programma musicale che da William Byrd arriva fino a Nino Rota; domenica dallaun ensemble di archi, conviolino solista, esegue musiche diLearriveranno però anche nelle casecon quanto accaduto duranti i lunghi e difficili mesi delIl pubblico potrà seguire i concerti anchesu tutte le piattaforme digitali della Filarmonica. Grazie alla partnership con Vodafone, per la prima volta in un concerto di musica classica dal vivo, sarà utilizzata ladedicata agli eventi per trasmettere le immagini e l'audio in alta definizione, ogni sera,Un' iniziativa che - si legge nella nota - "rappresenta il primo passo di un nuovo sodalizio della Filarmonica della Scala, da sempre incline alle innovazioni tecnologiche, conche ha reso Milano la capitale delgrazie alla sperimentazione realizzata sul territorio e che, prima in Italia, ha lanciato questa nuova