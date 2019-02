Vodafone, MWC: Barcellona si prepara alla rete 5G da 1,5 GBPS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -aldi Barcellona(GBPS). È quanto si apprende in una nota di, che ha annunciato come lasiaVodafone, che sarà il primo operatore a connettere smartphone 5G alla sua rete 5G live, ha messo poi in luce i test compiuti nell'arco di quattro settimane attraverso l'utilizzo di tre smartphone 5G che saranno lanciati nel corso del 2019. L'azienda, grazie alla velocità del download in 5G, fino a 10 volte più efficiente del 4G, ha avuto modo di compiere videochiamate in 4k senza interruzioni sulla sua rete.Inoltre, proprio in vista del, che aprirà i battenti il prossimo 25 febbraio, l'azienda di telefonia ha implementato nel centro di Barcellona una rete 5G. Durante la manifestazione, un'automobile percorrerà le strade della città, monitorando le velocità di 1,5 GBPS che la rete sta già toccando. Vodafone, continua la nota,. Il tutto, grazie all'investimento dell'azienda su di un'unica tecnologia di rete di accesso radio sul 98% della rete 4G europea. Oltretutto, le aste per le frequenze sui mercati europei hanno visto la partecipazione di Vodafone, che oggi dispone di un backhaul sufficiente a supportare le velocità di una rete 5G.