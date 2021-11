Vodafone migliora guidance dopo semestrale molto positiva

(Teleborsa) - Vodafone, colosso delle telecomunicazioni britannico, ha registrato ricavi in aumento del 5% a 22,5 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno fiscale 2022, principalmente per la crescita dei ricavi dei servizi (+2,8%). L'EBITDAaL rettificato è aumentato del 6,5% a 7,6 miliardi di euro (era stato di 7 miliardi di euro nella prima metà dell'anno fiscale 2021) . Il gruppo ha realizzato un utile di periodo di 1,3 miliardi di euro, rispetto agli 1,5 miliardi di euro di un anno fa. L'utile base per azione è stato di 3,40 centesimi di euro.

"I risultati mostrano che abbiamo dimostrato una buona crescita sostenibile e un solido slancio commerciale - ha commentato Nick Read, amministratore delegato del gruppo - La nostra performance rafforzata in Africa ed Europa ci mette sulla buona strada per essere all'estremità superiore della nostra guidance per quest'anno, nonché saldamente all'interno delle nostre ambizioni finanziarie a medio termine".

Dopo le performance positive nella prima parte dell'anno, Vodafone ha rivisto al rialzo l'outlook per l'intero esercizio. La guidance dell'EBITDAaL rettificato per il l'anno fiscale 2022 è stata migliorata nella parte alta del range a 15,2-15,4 miliardi di euro (da 15-15,4 miliardi di euro), mentre le stime per il free cash flow rettificato sono state aumentate ad almeno 5,3 miliardi di euro (contro una previsione precedente di almeno 5,2 miliardi di euro).