Lunedì 5 Dicembre 2022, 21:51

Nick Read lascerà la carica di ceo del gruppo Vodafone il 31 dicembre 2022. Lo annuncia una nota del gruppo inglese che spiega che Margherita Della Valle, direttore finanziario, è stata nominata amministratore delegato del gruppo ad interim. Della Valle manterrà anche l’incarico di direttore finanziario.

I RISULTATI

«È stato un privilegio trascorrere oltre vent’anni della mia carriera in Vodafone e sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto per i nostri clienti e la società in Europa e in Africa. Ho convenuto con il board che questo fosse il momento giusto per passare la mano a un nuovo leader che possa consolidare i punti di forza di Vodafone e catturare le significative opportunità che abbiamo davanti», ha detto Read.

Della Valle avrà il compito di accelerare l’esecuzione della strategia del gruppo per migliorare la performance operativa e creare valore per gli azionisti. La manager è diventata chief financial officer e membro del board del Gruppo Vodafone a luglio 2018, ed è una delle 15 donne cfo nelle aziende del Ftse100 per The Female Ftse Board Report 2021, oltre a essere stata nominata presidente di 100 Group, l’associazione che riunisce i cfo del Ftse100. Da luglio 2020 è anche amministratore non esecutivo di Reckitt Benckiser. Romana, classe 1965, Della Valle ha percorso gran parte della sua carriera all’interno del gruppo Vodafone. Dopo la laurea nel 1988 in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi, il debutto in Montedison, un passaggio in Omnitel ricoprendo ruoli in diversi ambiti. Poi è stata direttore finanziario di Vodafone Italia dal 2004 al 2007 fino a diventare nel 2018 chief financial officer del gruppo.

Da poco nominata Alumna dell’anno per il 2022 presso l’Università Bocconi, Della Valle è in prima linea per il sostegno ai talenti femminili nella finanza. È tra le fondatrici di Nxt Gen Women in Finance, l’associazione creata da cfo donne.